Речь идет о логистическом, строительном и агропромышленном транспорте

В новом законопроекте о мобилизации есть пункт о возможности бесплатного изъятие некоторых видов транспорта у граждан в период военного времени.

"Конечно может это речь идет о небольшом перечне транспорта (здесь вижу и тракторы, сельскохозяйственная и строительная техника попадает), но выглядит не очень. Уважаемый бизнес, обратите внимание. Особенно логистика, строительство и агропромышленность", – написал нардеп Ярослав Железняк.

В законопроекте говорится о том, что привлекать транспорт смогут представители ТЦК, СБУ, ГУР и разведывательный орган Минобороны. Вернуть транспорт, Согласно тексту законопроекта, владельцу должны за 30 дней с момента объявления демобилизации. Порядок компенсации ущерба, вызванного мобилизацией транспортного средства, определяется Кабмином.

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В частности, речь идет о возможном изъятии тракторов, самоходных шасси, сельскохозяйственных и дорожно-строительных машин

Новый законопроект о мобилизации - главные новости

30 января Кабмин передал в Раду обновленную версию законопроекта о мобилизации. В нем в частности говорится об определении четкого срока службы, отмене срочной службы и новых ограничениях для уклонистов.

Новый законопроект о мобилизации представят в Раде министр обороны Рустем Умеров и главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Валерий Залужный.

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