Всего в Киеве в 429 заведениях общего среднего образования обучаются более 310 тысяч учеников.

Сегодня за парты в столичных школах сели более 30 тысяч первоклассников, которые будут учиться по программе Новой украинской школы (НУШ).

Как сообщает пресс-служба КГГА, для создания образовательного пространства НУШ приобретены одноместные парты, современная мебель, компьютерная техника с мультимедийным контентом, дидактические материалы, проведен ремонт классных комнат, на что из бюджета столицы предусмотрели 276,7 млн грн.

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К новому учебному году отремонтирован каждый 3-й кабинет для первоклассников.

Всего в столице на подготовку к новому учебному году выделено более 3 млрд грн.

«Несмотря на карантин, мы традиционно готовились к началу нового учебного года и за это время обновили немало столичных школ. В каждой 13-й школе мы отремонтировали фасад; провели капитальный ремонт инженерных сетей в каждом 9-ом заведении общего среднего образования; в каждой 8-й школе - заменили окна на энергосберегающие», - сообщил и.о. первого заместителя председателя КГГА Валентин Мондриевский.

Он добавил, что новый 2020-2021 учебный год для 429 заведений общего среднего образования (более 310 тысяч учащихся) начинается в особых условиях с соблюдением противоэпидемических правил.

Почти на 28 млн грн уже закуплены дезинфицирующие и моющие средства для проведения санитарно-гигиенической обработки помещений и ежедневной уборки, средства индивидуальной защиты, бесконтактные термометры, бумажные полотенца и тому подобное.

Новый учебный год в Украине: что известно

25 августа Министерство здравоохранения обновило противоэпидемические правила для школ во время пандемии COVID-19. В них говорится, что учащимся 1-4 классов передвижение в школах будет разрешено без использования масок или респираторов.

Министр здравоохранения Максим Степанов рассказал, сколько защитных масок в день должны иметь ученики в школах.

В Минздраве назвали условие, при котором весь класс в школе могут отправить на самоизоляцию.

Позже был обнародован алгоритм, по которому нужно действовать в случае выявления коронавирусной болезни COVID - 19 у школьника или работника учебного заведения.

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Автор: Виктория Токарева