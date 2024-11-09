Сама госпожа посол не пострадала.

Во время дроновой атаки на Киев 7 ноября российские оккупанты попали в многоэтажку, где живет посол Эстонии в Украине Аннели Кольк. Об этом сообщил эстонский министр иностранных дел Маргус Цахкна в сети Х.

"Никто не в безопасности в Украине, пока Россия не прекратит свою агрессию. Украина нуждается в большем количестве систем противовоздушной обороны, чтобы защитить своих жителей. Мы не должны привыкать к этому", - написал министр.

Он также уточнил, что сама госпожа посол не пострадала.

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Российская дроновая атака на Киев 7 ноября

Как сообщал УНИАН, ночью 7 ноября Киев снова оказался под атакой российских "шахедов". Нападение происходило волнами, с разных направлений. Воздушная тревога в городе продолжалась восемь часов.

На Киев вражеские дроны заходили как поодиночке, так и группами, на разных высотах - как на очень низких, так и на значительных. ПВО в воздушном пространстве над Киевом и на подступах к городу обезвредила более трех десятков российских БпЛА.

В результате атаки российских ударных беспилотников в шести районах города зафиксировано падение обломков. Повреждены жилые и нежилые здания. Возникли пожары, которые были оперативно ликвидированы. По состоянию на сейчас известно о двух пострадавших, их жизни угрозы нет.

Так, в Голосеевском районе повреждена квартира в жилом доме. В Печерском районе в результате падения обломков произошел пожар в ресторане на 33-м этаже жилого дома.

В Соломенском районе на территории предприятия возник пожар складского здания на площади 600 м.кв. Кроме того, в Оболонском районе произошло возгорание на кровле 6-этажного здания бизнес-центра на площади 10 м.кв. Также зафиксировано падение обломков в Подольском районе столицы, произошло возгорание в жилом доме.

В Дарницком районе зафиксировано падение обломков на открытую местность, а также на жилой дом.

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