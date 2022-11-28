Глава украинской столицы подчеркнул, что массовых новогодних мероприятий в Киеве не будет.

В столице еще с октября идут активные дискуссии, стоит ли в этом году устанавливать главную новогоднюю елку в Киеве на Софийской площади. Так, в соцсетях этот вопрос вызвал очень активные дискуссии - одни пользователи "за" зеленую красавицу в центре столицы, другие считают, что это сейчас, в условиях военного времени, неуместно.

Поэтому мэр Киева Виталий Кличко в интервью "РБК-Украина" ответил, будет ли городе установлена главная елка страны, если да - где и когда. Он заверил, что общался с украинскими военными, и те лишь "за" такой праздник в центре столицы.

"Как-то общался с ними (военными, — УНИАН.) о проведении Нового года и празднований. И один из ребят сказал: "Почему мой ребенок будет без елки, без Нового года, без новогоднего настроения?" - сказал он.

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Глава украинской столицы отметил, что массовых новогодних мероприятий в Киеве не будет, но отменять Новый год и Рождество никто не собирается:

"Нельзя позволить Путину украсть наше Рождество. Несмотря на разные мнения от разных сторон – нужно или не нужно – мы обратились к бизнесу, который согласился не за бюджетные деньги, а за свои личные средства установить елки без новогоднего пафоса".

Кличко добавил, что это будет несколько локаций во многих районах нашего города. Елки будут установлены, на Софийской площади также. Все - за счет бизнеса.

"Но мы решили без массовых мероприятий, без концертных программ, без фастфудов. Будет установлена исключительно елка, чтобы напоминала о новогоднем настроении нашим детям. Знаете, не хочется забирать у детей Святого Николая..." - подытожил мэр Киева.

Скандал вокруг главной елки Украины

В начале ноября Кличко заявлял, что вопрос об установке главной елки страны на Софийской площади еще на рассмотрении. Но в то же время он уточнил, что массовых гуляний точно в этом году не будет.

Позже стало известно, какой будет главная елка страны. Вероятно, ее украсят в цветах национального флага, а на верхушке вместо звезды будет трезубец.

И сразу же на сайте президента Украины на Киевского горсовета появились петиции против установки главного новогоднего дерева. В документах говорится, что в этом году празднование будет "неуместным".

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