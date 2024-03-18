Новым начальником службы связей с общественностью Командования Воздушных Сил ВСУ назначен майор Евлаш Илья Олегович.

Начальником службы связей с общественностью Командования Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины назначен майор Евлаш Илья Олегович. Он занял место уволенного Юрия Игната.

Как сообщают Воздушные Силы, это решение утверждено приказом Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины № 480 от 15 марта 2024 года.

Отмечается, что Илья Евлаш проходил службу в Командовании Сухопутных войск в должности старшего офицера службы связей с общественностью.

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"Возглавлял службу связей с общественностью группировки сил и средств обороны города Киев и пресс-службу оперативно-стратегической группировки войск "Хортица". Спикер восточной группировки войск", - добавили там.

Увольнение Юрия Игната - детали

Ранее стало известно, что полковник Юрий Игнат больше не руководитель службы связей с общественностью Командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины. Офицер будет оставаться в составе ВС и будет работать на другом направлении, сообщил командующий Воздушных сил.

Сам Игнат впоследствии прокомментировал свое увольнение. По словам военного, на работе было трудно, но за нее точно не будет стыдно. Полковник добавил, что на протяжении службы в Воздушных силах фактически не расставался с 3 вещами: ноутбуком, светом и камерой.

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