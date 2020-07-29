В Запорожье простились с бойцом "Азова", который умер после жестокого избиения (фоторепортаж)

Церемония чествования памяти погибшего состоялась на Фестивальной площади возле городской ОГА в 11:00.

28 июля в Запорожье военные из полка Национальной гвардии «Азов» попрощались со своим собратом, 29-летним бойцом зенитного ракетно-артиллерийского дивизиона Олегом Черевко, который умер после жестокого избиения.

Об этом сообщает пресс-служба «Азова».

Церемония чествования памяти погибшего состоялась на Фестивальной площади возле городской ОГА в 11:00.

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Черевко пробыл на передовой в составе полка 7 месяцев. Коллеги вспоминают бойца как одного из лучших специалистов своего военного дела.

Как сообщал УНИАН, Олег Черевко скончался 27 июля в больнице после жестокого избиения, куда его госпитализировали с многочисленными травмами головы.

По данным полиции, около продовольственного супермаркета он сделал замечание 29-летнему ранее судимому жителю Запорожья, который приставал к девушкам. Возник конфликт, мужчина нанес бойцу удар по голове, после чего последний потерял сознание. Злоумышленник с места происшествия скрылся.

Полицейские его задержали и объявили о подозрении в совершении уголовного преступления по ч. 1 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Прокуратура ходатайствовала об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

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