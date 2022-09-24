Местным жителям очень мешали дикие свиньи.

В Волынской области жителям двух сел уже на протяжении нескольких месяцев портят жизнь свои "оккупанты" - дикие свиньи.

Животные приходят во дворы людей целыми семьями и портят урожай, говорится в сюжете ТСН.

Журналисты узнали, что дикие свиньи роются не только на огородах людей, но и на дороге, и наделали ям.

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По словам крестьян, все же самая большая беда в том, что звери уничтожают урожай - особенно кукурузу, бобовые и кабачки.

"За день разбойники наведываются в громаду по несколько раз", - отмечается в сюжете.

Местные жители рассказали, что дикие свиньи валят кукурузу, а потом объедают початки.

"...третью частицу (кукурузы - Ред.) где-то они и положили, и должны были забирать тогда домой (урожай - Ред.)", - пожаловалась Ольга.

Жители сел пугали свиней и палками, и даже громкой музыкой.

Полномасштабная война в Украине с Россией и ее последствия

Рано утром 24 февраля российские оккупационные войска осуществили полномасштабное вторжение в Украину, в частности, с территории Беларуси. Противники обстреливали и гражданские, и военные объекты, в том числе возле беларуской границы. Из-за врагов много разрушений, на начало сентября известно о гибели 7 тысяч гражданских.

Животные покидали территории, на которых неспокойно, и начали подходить ближе к людям.

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