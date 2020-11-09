Уже более полгода Украина живет в условиях карантина, введенного с целью предотвращения распространения коронавируса.

В Украине начало действовать обновленное карантинное зонирование. Количество новых больных COVID-19 в стране выросло на более 8,6 тысячи человек.

Обновленное карантинное зонирование

С сегодняшнего дня, 9 ноября, в ряде регионов Украины ужесточаются карантинные ограничения в связи с обновленным эпидемиологическим зонированием – вся карта стала "оранжевой" и "красной", а "зеленых" и "желтых" зон не осталось.

Ситуация с коронавирусом

В Украине за сутки обнаружили 8 687 новых случаев заражения коронавирусом.

С начала пандемии на COVID-19 заболели 469 018 украинцев, 209 143 – выздоровели, 8 565 – умерли.

Перемирие на Донбассе

Вооруженные формирования РФ и ее наемники за сутки один раз нарушили установленное перемирие на Донбассе.

Главные новости Украины: что важно знать 9 ноября 2020

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Автор: Алина Вишневская