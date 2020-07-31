Главные новости Украины за 31 июля: заболеваемость COVID-19 и разделение на карантинные зоны

В Украине продолжается адаптивный карантин, введенный с целью предотвращения распространения коронавируса.

Сегодня Украину поделят на четыре карантинные зоны. Более тысячи новых больных COVID-19 выявлено за минувшие сутки.

Карантин в Украине: разделение на зоны

Сегодня на заседании центральной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций в Украине утвердят четыре карантинные зоны (зеленую, желтую, оранжевую и красную).

Ситуация с коронавирусом

За прошедшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 1 090 человек.

Всего с начала пандемии зафиксировано 69 884 случая заболевания COVID-19. Умерли 1 693 пациента, выздоровели 38 752 человека.

Перемирие на Донбассе

Боевики на Донбассе, несмотря на перемирие, не прекращают обстрелы позиций украинских военнослужащих. За минувшие сутки было зафиксировано два вражеских обстрела.

Участие Кравчука в ТКГ по Донбассу

Новый глава украинской делегации в ТКГ по Донбассу Леонид Кравчук готов идти на компромиссы с Россией, но конкретных примеров не привел.

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