Главные новости Украины за 30 июля: замена Кучмы в ТКГ по Донбассу и новый антирекорд коронавируса
Уже три дня на Донбассе действует режим всеобъемлющего и всеохватывающего прекращения огня. В Украине тем временем зафиксирован новый суточный рекорд по заболеваемости коронавирусом.
Замена Кучмы на переговорах в ТКГ по Донбассу
Первого президента Украины Леонида Кравчука пригласили на встречу к действующему главе государства Владимиру Зеленскому относительно вероятного назначения на должность председателя украинской делегации на минских переговорах в Трехсторонней контактной группе.
Антирекорд заболеваемости COVID-19
В Украине зафиксировали суточный антирекорд инфицирования коронавирусом – 1 197 новых больных.
За все время исследований в Украине зарегистрированы 68 794 случая заболевания COVID-19. Из них 38 154 человек вылечились, а 1 673 – умерли.
Перемирие на Донбассе
Боевики на Донбассе за минувшие сутки осуществили один обстрел из подствольного гранатомета – это произошло неподалеку Новолуганского.
Главные новости Украины: что важно знать 30 июля 2020
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