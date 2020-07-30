Главные новости Украины за 30 июля: замена Кучмы в ТКГ по Донбассу и новый антирекорд коронавируса

В Украине продолжается адаптивный карантин, введенный с целью противодействия распространению коронавируса.

Уже три дня на Донбассе действует режим всеобъемлющего и всеохватывающего прекращения огня. В Украине тем временем зафиксирован новый суточный рекорд по заболеваемости коронавирусом.

Замена Кучмы на переговорах в ТКГ по Донбассу

Первого президента Украины Леонида Кравчука пригласили на встречу к действующему главе государства Владимиру Зеленскому относительно вероятного назначения на должность председателя украинской делегации на минских переговорах в Трехсторонней контактной группе.

Антирекорд заболеваемости COVID-19

В Украине зафиксировали суточный антирекорд инфицирования коронавирусом – 1 197 новых больных.

За все время исследований в Украине зарегистрированы 68 794 случая заболевания COVID-19. Из них 38 154 человек вылечились, а 1 673 – умерли.

Перемирие на Донбассе

Боевики на Донбассе за минувшие сутки осуществили один обстрел из подствольного гранатомета – это произошло неподалеку Новолуганского.

Главные новости Украины: что важно знать 30 июля 2020

В Украине усилят контроль за оборотом оружия после событий в Луцке и Полтаве

Избиение полицейскими бойца АТО в одессе: стали известны детали резонансного дела

Участник ТКГ в Минске пояснил, что показали первые дни перемирия на Донбассе

В СНБО предложили экстрадировать из Беларуси в Украину наемников "Вагнера"

4 тысячи людей в Харькове эвакуировали из-за "шутку" о взрывчатке

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram