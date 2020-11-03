Уже несколько месяцев Украина живет в условиях карантина, введенного для противодействия распространению коронавируса.

В Минздраве констатировали, что ситуация с COVID-19 в Украине близка к катастрофе. На следующей неделе в Украине, по данным СМИ, намерены ужесточить карантин.

Ситуация с коронавирусом

За сутки в Украине коронавирусную инфекцию диагностировали у 8 899 человек.

Всего с начала пандемии COVID-19 заболели 411 093 украинца, 168 868 человек выздоровели, 7 532 – умерли.

По словам главы Минздрава Максима Степанова, ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине близка к катастрофе.

Карантин в Украине: перспектива ужесточения

Со следующей недели в Украине планируют значительно усилить карантинные ограничения. По данным СМИ, рассматриваются варианты от "карантина выходного дня" до введения комендантского часа и штрафов за его нарушение.

Пока же Рада сделала шаг к ужесточению штрафов за отсутствие защитных масок в здании и транспорте.

Рассмотрение КСУ закона о языке

Конституционный суд рассматривает представление о конституционности закона о языке. Между тем под здание суда представители общественной организации "Украинское действие" принесли голове КСУ Александру Тупицкому "билет в Ростов".

Сам Тупицкий тем временем озвучил цель КСУ по языковому закону.

Решение КСУ об электронных декларациях

Президент Владимир Зеленский объяснил, почему КСУ необходимо распустить. По его словам, очень важно сохранить работу антикоррупционных органов.

Президент также заявил, что действия КСУ практически "обнулили" все усилия Украины по борьбе с коррупцией.

Евросоюз призвал Украину возобновить электронное декларирование.

Протесты "евробляхеров" и ФЛП в центре Киева

К Верховной Раде в Киеве вышли на протест "евробляхеры", а также на акцию вышли предприниматели, ФЛП и малый бизнес. В связи с протестами во всем правительственном квартале было заблокировано движение.

Перемирие на Донбассе

На Донбассе российские оккупационные войска восстанавливают окопы и укрепления на передовой и обустраивают вторую линию оборонительных рубежей.

Один украинский военнослужащий был ранен выстрелами оккупантов.

Главные новости Украины: что важно знать 3 ноября 2020

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Авторы: Алина Вишневская, Екатерина Пулатова