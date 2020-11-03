Президент подчеркнул, что его главная задача – сохранить работу НАПК и антикоррупционных органов.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не может допустить ситуации, когда орган, который должен давать оценку соответствия Конституции, выносит неправовые решения.

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Как передает пресс-служба Офиса президента об этом он заявил во время телефонного разговора с председателем Венецианской комиссии Джанни Букиккио.

Зеленский отметил, что как глава государства не может допустить ситуации, когда орган, который должен давать оценку соответствия Конституции, выносит неправовые решения, которые уничтожают систему антикоррупционных органов, включая НАБУ, НАПК и Высший антикоррупционный суд.

«Моя первоочередная задача сейчас - сохранить непрерывное функционирование НАПК и антикоррупционных органов и усиливать эффективность их работы», - подчеркнул Владимир Зеленский.

КСУ против антикоррупционной реформы

27 октября Конституционный суд по представлению 47 народных депутатов принял решение, которым отменил статью 366-1 Уголовного кодекса, предусматривающую ответственность за недостоверное декларирование.

Также КС признал неконституционными положения законов о проверке е-деклараций чиновников и отменил полномочия НАПК по проверке деклараций и выявлению конфликта интересов.

29 октября Зеленский внес на рассмотрение Верховной Рады как неотложный проект закона «О восстановлении доверия к конституционному судопроизводству» (№ 4288), которым предлагается прекратить полномочия судей КСУ со дня вступления в силу закона, а субъектам назначения судей предлагает безотлагательно начать процедуру конкурсного отбора нового состава суда.

В законопроекте говорится, в частности, что решение КС от 27 октября является «ничтожным (таким, что не создает правовых последствий) как такое, что принято судьями Конституционного суда Украины в условиях реального конфликта интересов».

Зеленский также призвал председателя Конституционного суда Александра Тупицкого уйти в отставку.

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Автор: Константин Гончаров