Глава КСУ отметил, что не может сообщить детали, поскольку комментировать не принятое решение судом запрещено.

В языковом законе Конституционный суд Украины пытается улучшить вопросы национальности, культуры, "языка" украинского народа.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом председатель Конституционного суда Александр Тупицкий заявил в интервью телеканалу "Прямой", отвечая на вопрос относительно рассмотрения судом конституционности закона «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного».

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Тупицкий отметил, что не может сообщить детали, поскольку комментировать не принятое решение судом запрещено, и если он это сделает, то будет вынужден взять отвод из дела.

"Но я скажу одно: наверное трудно представить, что суд в неконституционный способ выступит против народа Украины, а не будет стараться улучшить вопрос национальности, культуры, "языка" украинского народа. В этом законе нет особых проблем. Есть вопросы национальных меньшинств и т. д. Парламентарии лучше меня знают, что на очереди принятие еще одного закона, который вообще должен урегулировать этот вопрос. Почему обеспокоен ОПЗЖ? Потому что тот второй закон, который урегулирует языковые вопросы, почему-то не принимается", - сказал Тупицкий.

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Конституционный кризис в Украине

16 сентября Конституционный суд Украины признал неконституционными отдельные положения закона о НАБУ.

В частности, признаны не соответствующими Основному закону положения о наделении президента Украины полномочиями создавать НАБУ, назначать на должность и освобождать от должности его директора, определять трех человек в состав комиссии по проведению конкурса на занятие должности директора бюро, определять одного члена комиссии внешнего контроля для проведения независимой оценки (аудита) эффективности деятельности НАБУ, его операционной и институциональной независимости и утверждать положение о Совете общественного контроля и о порядке его формирования.

28 июля КСУ признал неконституционным указ президента Украины от 16 апреля 2015 года о назначении Артема Сытника директором НАБУ. По мнению авторов представления - 51 народного депутата, тогдашний глава государства Петр Порошенко вышел за пределы своих конституционных полномочий и нарушил запрет на узурпацию государственной власти. Также, утверждали депутаты, указ противоречит положениям Конституции, где содержится исчерпывающий перечень полномочий президента Украины.

27 октября Конституционный суд принял решение по делу по представлению 47 народных депутатов Украины, отменив статью 366-1 Уголовного кодекса, которая предусматривает ответственность за недостоверное декларирование.

28 октября из-за решения КСУ Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции закрыло доступ к Единому государственному реестру деклараций.

В НАБУ заявили, что из-за решения КС все дела о недостоверном декларировании закроют, а уличенные на злоупотреблениях чиновники избегут ответственности.

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду проект закона, которым предлагает прекратить полномочия всего состава Конституционного суда. В законопроекте говорится, в частности, что решение КС от 27 октября является "ничтожным (таким, что не создает правовых последствий) как такое, что принято судьями Конституционного суда Украины в условиях реального конфликта интересов".

Зеленский предлагает прекратить полномочия судей КСУ со дня вступления в силу закона, а субъектам назначения судей предлагает безотлагательно начать процедуру конкурсного отбора нового состава суда.

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Автор: Дмитрий Хилюк