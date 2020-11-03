Представители общественной организации "Украинское действие" принесли председателю Конституционного Суда Украины Александру Тупицкому "билет в Ростов".

Как передает корреспондент УНИАН, сейчас возле здания КСУ проводят акцию Национальный корпус и ОО "Украинское действие".

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Людей сегодня значительно меньше, чем в прошлую пятницу - не более нескольких десятков. Следует отметить, что количество правоохранителей превышает количество участников акции. Представители ОО "Украинское действие" принесли к зданию КСУ стилизованный "билет в Ростов" и хотели его вручить Тупицкому как намек, что он на посту председателя суда обеспечивает реализацию интересов России в Украине. Однако их никто не пустил в здание КСУ - двери оказались закрытыми, поэтому участники акции нацепили этот "билет" на забор суда.

фото УНИАН, Дмитрий Хилюк
фото УНІАН, Дмитро Хилюкфото УНИАН, Дмитрий Хилюк
фото УНИАН, Дмитрий Хилюк

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Автор: Дмитрий Хилюк