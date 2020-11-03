В ЕС призвали Украину как можно скорее возобновить е-декларирование и работу антикоррупционных органов.

В Европейском Союзе призвали Украину возобновить е-декларирование и надлежащую работу антикоррупционных органов - Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции и Национального антикоррупционного бюро до конечной даты 16 декабря, установленной решением Конституционного суда Украины (КСУ).

Читайте такжеЗеленский объяснил председателю Венецианской комиссии необходимость роспуска КСУОб этом говорится в заявлении пресс-секретаря по иностранным делам и политике безопасности в Европейской службе внешних связей Петера Стано.

«Решение Конституционного суда Украины от 27 октября 2020 года относительно отдельных частей антикоррупционного законодательства имеет далеко идущие последствия для всей антикоррупционной инфраструктуры в Украине, начатой после Революции Достоинства в 2014 году. Решение также ставит под сомнение ряд международных обязательств, которые Украина взяла на себя в отношении ее международных партнеров, в том числе ЕС», - отмечается в сообщении.

«Борьба с коррупцией является одним из ключевых показателей и обязательств, которые Украина приняла в Соглашении об ассоциации, недавно согласованной программе макрофинансовой помощи между ЕС и Украиной и в рамках процесса визовой либерализации», - заявляет спикер.

В то же время в Евросоюзе отмечают сложность ситуации и ценят срочность, с которой президент Владимир Зеленский и правительство хотят разрешить эту ситуацию.

«Мы настоятельно призываем украинскую власть срочно восстановить законодательство относительно электронного декларирования активов и соответствующих задач Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции, а также стабилизировать правовой статус Национального антикоррупционного бюро Украины до 16 декабря - конечного срока, установленного Конституционным судом», - отмечает спикер ЕС.

В этой связи сказано, что до сих пор необходима дееспособная реформа судебной системы, которая принесет пользу всем украинцам.

«Мы призываем президента, правительство и Верховную Раду совместно работать на пути к всестороннему и устойчивому решению. ЕС готов поддержать наших украинских партнеров в этой деятельности», - сказано в заявлении.

Скандальное решение Конституционного суда: что известно

27 октября Конституционный суд по представлению 47 народных депутатов принял решение, которым отменил статью 366-1 Уголовного кодекса, что предусматривает ответственность за недостоверное декларирование.

Также КС признал неконституционными положения законов о проверке е-деклараций чиновников и отменил право НАЗК проверять декларации и выявлять конфликт интересов.

Конституционный суд своим решением лишил Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции доступа к государственным реестрам, необходимым для проведения спецпроверок деклараций кандидатов на руководящие должности в органы власти. Без этой проверки ни один руководитель государственного органа не может быть официально назначен.

28 октября НАПК закрыло доступ в Единый государственный реестр деклараций. Впрочем, 29 октября вечером Кабинет министров обязал НАПК восстановить публичный доступ в Единый реестр электронных деклараций.

Конституционный суд 28 октября обнародовал текст решения, принятого Большой палатой КС в составе 15 судей.

В НАБУ заявили, что из-за решения КС все дела о недостоверном декларировании закроют, а уличенные на злоупотреблениях чиновники избегут ответственности.

Зеленский внес в Верховную Раду проект закона, которым предлагает прекратить полномочия всего состава Конституционного суда. В законопроекте говорится, в частности, что решение КС от 27 октября является «ничтожным (таким, что не создает правовых последствий) как такое, что принято судьями Конституционного суда Украины в условиях реального конфликта интересов». Зеленский предлагает прекратить полномочия судей КСУ со дня вступления в силу закона, а субъектам назначения судей предлагает безотлагательно начать процедуру конкурсного отбора нового состава суда.

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Автор: Виталий Саенко