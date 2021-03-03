Уже около года Украина живет в условиях карантинных ограничений, введенных из-за коронавируса.

В Украине за сутки резко увеличилось количество новых больных COVID-19. В Минздраве рассказали, какие штаммы коронавируса циркулируют в стране.

Заболеваемость коронавирусом

В Украине за сутки зафиксировали 7235 новых случаев заражения коронавирусом.

Всего с начала пандемии COVID-19 заболели 1364705 украинцев, из которых 1182036 - выздоровели, 26397 - умерли.

В Украине, как отметил министр здравоохранения Максим Степанов, циркулирует несколько штаммов коронавируса, однако его опасных мутаций, по состоянию на сегодня, не обнаружено.

Перемирие на Донбассе

На Донбассе за сутки боевики один раз нарушили перемирие. В частности, вблизи поселка Желтое был зафиксирован пролет вражеского беспилотника, пересекшего линию разграничения. Он был вовремя подавлен.

Главные новости Украины: что важно знать 3 марта 2021

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Автор: Алина Вишневская