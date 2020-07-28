Главные новости Украины за 28 июля: сутки перемирия на Донбассе и заболеваемость COVID-19

Украина продолжает жить в условиях адаптивного карантина, введенного с целью предотвращения распространения коронавируса.

В первые сутки перемирия на Донбассе со стороны боевиков было слышно несколько выстрелов. В Украине зафиксировано более 66 тысяч случаев заболевания COVID-19.

Перемирие на Донбассе

За первые сутки нового режима полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе было зафиксировано три обстрелы со стороны боевиков.

От начала текущих суток, 28 июля, в районе ООС наблюдается тишина.

Ситуация с коронавирусом

В Украине официально подтверждены 66 575 случаев коронавирусной инфекции.

За минувшие сутки выявлено 919 новых больных COVID-19.

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