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Главные новости Украины за 28 июля: сутки перемирия на Донбассе и заболеваемость COVID-19

09:23, 28 июля 2020
Общество
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Главные новости Украины 28 июля 2020 / фото УНИАН

В первые сутки перемирия на Донбассе со стороны боевиков было слышно несколько выстрелов. В Украине зафиксировано более 66 тысяч случаев заболевания COVID-19.

Перемирие на Донбассе

За первые сутки нового режима полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе было зафиксировано три обстрелы со стороны боевиков.

От начала текущих суток, 28 июля, в районе ООС наблюдается тишина.

Ситуация с коронавирусом

В Украине официально подтверждены 66 575 случаев коронавирусной инфекции.

За минувшие сутки выявлено 919 новых больных COVID-19.

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Главные новости Украины: что важно знать 28 июля 2020

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