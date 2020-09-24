В Украине уже который месяц длится карантин, введенный с целью предотвращения распространения коронавируса.

Украина отказалась признавать легитимность Лукашенко. Общее количество случаев заболевания COVID-19 в стране приближается к 190 тысячам.

Ситуация с коронавирусом

В Украине за сутки коронавирус подтвердили у 3 372 человек.

Всего с начала пандемии зафиксировано 188 106 случаев заболевания COVID-19. Умерли от коронавируса уже 3 757 больных, а 83 458 пациентов выздоровели.

Позиция Украины по инаугурации Лукашенко

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявляет, что "инаугурация" Александра Лукашенко не означает признания его легитимности на посту президента.

Война на Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский назвал следующие шаги после достижения стабильной тишины на Донбассе для достижения мира на востоке страны.

Российские наемники на Донбассе тем временем за сутки трижды нарушили режим полного прекращения огня.

Главные новости Украины: что важно знать 24 сентября 2020

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Автор: Алина Вишневская