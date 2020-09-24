По словам президента Украины, если белорусские власти не найдут возможность диалога со своим народом - то этой власти не будет.

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что Украина солидарна с позицией Европейского Союза о событиях, происходящих после президентских выборов в Беларуси.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил на совместной с президентом Словакии Зузаной Чапутовой пресс-конференции в Братиславе. Запад транслировал Офис президента Украины в Facebook.

«Мы можем очень долго говорить о братском и дружественном народе - белорусах, у нас действительно историческая дружба между нашими странами, между нашими семьями», - заявил он.

«То, что мы сегодня видим, если власть не остановит такие действия, особенно правоохранителей, направленные против своего народа - они получат очень мощный результат и ответ от народа. Если власть не найдет возможность диалога со своими родными людьми, этой власти не будет. И здесь Украина всегда будет поддерживать наших партнеров, здесь мы единомышленники со всеми странами Евросоюза», - заявил он.

Протесты в Беларуси и тайная инаугурация Лукашенко

9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы. По официальным данным ЦИК, за Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его главного оппонента Светлану Тихановскую - 10,1%.

После объявления результатов выборов страну охватили акции протеста. Силовики задерживают участников митингов и применяют к ним силу, открывают политически мотивированные дела в отношении оппозиционеров.

В Евросоюзе не признали результаты выборов и решили применить санкции против белорусских чиновников, ответственных за фальсификацию результатов голосования и применение насилия против несогласных.

23 сентября в Минске состоялась тайная инаугурация Лукашенко.

В тот же день министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что украинская власть проведет срочные совещания для определения официальной позиции относительно тайной инаугурации Лукашенко и его политического статуса.

Позже Кулеба заявил, что инаугурация Лукашенко не означает признания его легитимности на посту президента.

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Автор: Константин Гончаров