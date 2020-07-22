Главные новости Украины за 22 июля: задержание луцкого террориста и рост числа случаев COVID-19

В Украине продолжается карантин, введенный с целью предотвращения распространения коронавируса.

В Украине резко выросло число инфицированных COVID-19. Луцк приходит в себя после вчерашнего захвата автобуса с заложниками.

Задержание луцкого террориста

Вечером во вторник, 21 июля, в Луцке задержали террориста Максима Плохого, который утром захватил в заложники пассажиров автобуса. Детали спецоперации и переговоров с террористом раскрыл президент Владимир Зеленский.

Кроме того, по словам главы МВД Арсена Авакова, в Харькове оперативники задержали сообщника Максима Плохого.

Тем временем Луцк оправляется от вчерашних событий.

Ситуация с коронавирусом

Количество подтвержденных случаев коронавируса за сутки увеличилось на 829.

Всего с начала пандемии в Украине зафиксировано 60 995 случаев заболевания COVID-19.

Война на Донбассе

21 июля вооруженные формирования России 9 раз нарушили режим прекращения огня. За минувшие сутки вследствие вражеских обстрелов погиб один украинский военнослужащий, еще один воин получил ранение.

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