Главные новости Украины за 22 июля: задержание луцкого террориста и рост числа случаев COVID-19
В Украине резко выросло число инфицированных COVID-19. Луцк приходит в себя после вчерашнего захвата автобуса с заложниками.
Задержание луцкого террориста
Вечером во вторник, 21 июля, в Луцке задержали террориста Максима Плохого, который утром захватил в заложники пассажиров автобуса. Детали спецоперации и переговоров с террористом раскрыл президент Владимир Зеленский.
Кроме того, по словам главы МВД Арсена Авакова, в Харькове оперативники задержали сообщника Максима Плохого.
Тем временем Луцк оправляется от вчерашних событий.
Ситуация с коронавирусом
Количество подтвержденных случаев коронавируса за сутки увеличилось на 829.
Всего с начала пандемии в Украине зафиксировано 60 995 случаев заболевания COVID-19.
Война на Донбассе
21 июля вооруженные формирования России 9 раз нарушили режим прекращения огня. За минувшие сутки вследствие вражеских обстрелов погиб один украинский военнослужащий, еще один воин получил ранение.
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