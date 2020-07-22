Луцкому террористу предъявили обвинения по четырем статьям, ему изберут меру пресечения завтра

Сегодня злоумышленнику будет объявлено о подозрении.

Злоумышленнику, задержанному из-за захвата заложников в Луцке, меру пресечения будут избирать в четверг, 23 июля.

Об этом в Facebook сообщает сектор коммуникации Главного управления Национальной полиции в Волынской области.

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«Сегодня злоумышленнику объявят о подозрении, а завтра суд будет избирать ему меру пресечения. Сейчас он помещен в изолятор временного содержания», - говорится в сообщении.

По факту вчерашних событий в Луцке полиция и Служба безопасности Украины открыли уголовные производства.

Отмечается, что сведения внесены в ЕРДР по ч. 2 ст.147 (захват заложников), ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами), ст. 348 (посягательство на жизнь работника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего), ст. 258 (террористический акт) Уголовного Кодекса Украины.

Как сообщал УНИАН, 21 июля в 9:25 в Луцке вооруженный мужчина захватил рейсовый автобус. В заложниках находились 13 человек.

Злоумышленником оказался 44-летний дважды судимый Максим Кривош.

Около 22:00 все захваченные заложники были освобождены, а злоумышленник задержан.

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