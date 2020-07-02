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Главные новости Украины за 2 июля: заявление главы НБУ об отставке и открытие кинотеатров

08:50, 02 июля 2020
Общество
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Главные новости Украины 2 июля 2020 / фото УНИАН

Заявление Смолия

Яков Смолий написал заявление об отставке с должности главы Национального банка Украины.

Открытие кинотеатров

В Украине с сегодняшнего дня возобновляют работу кинотеатры. При этом они будут работать с определенными ограничениями.

Сдача ВНО по физике

Участники внешнего независимого оценивания сегодня будут сдавать тесты по физике.

Новости Украины за 2 июля 2020 / фото УНИАН

Война на Донбассе

1 июля вооруженные формирования РФ 5 раз нарушили режим прекращения огня, в результате вражеского обстрела один украинский военнослужащий получил ранение.

Главные новости Украины: что важно знать 2 июля 2020

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