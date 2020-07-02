Главные новости Украины за 2 июля: заявление главы НБУ об отставке и открытие кинотеатров
08:50, 02 июля 2020Общество
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В Украине продолжается адаптивный карантин, введенный с целью противодействия распространению коронавируса.
Главные новости Украины 2 июля 2020 / фото УНИАН
Глава Национального банка Яков Смолий написал заявление об отставке. В Украине с сегодняшнего дня заработали кинотеатры.
Заявление Смолия
Яков Смолий написал заявление об отставке с должности главы Национального банка Украины.
Открытие кинотеатров
В Украине с сегодняшнего дня возобновляют работу кинотеатры. При этом они будут работать с определенными ограничениями.
Сдача ВНО по физике
Участники внешнего независимого оценивания сегодня будут сдавать тесты по физике.
Новости Украины за 2 июля 2020 / фото УНИАН
Война на Донбассе
1 июля вооруженные формирования РФ 5 раз нарушили режим прекращения огня, в результате вражеского обстрела один украинский военнослужащий получил ранение.
Главные новости Украины: что важно знать 2 июля 2020
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