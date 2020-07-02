Главные новости Украины за 2 июля: заявление главы НБУ об отставке и открытие кинотеатров

В Украине продолжается адаптивный карантин, введенный с целью противодействия распространению коронавируса.

Глава Национального банка Яков Смолий написал заявление об отставке. В Украине с сегодняшнего дня заработали кинотеатры.

Заявление Смолия

Яков Смолий написал заявление об отставке с должности главы Национального банка Украины.

Открытие кинотеатров

В Украине с сегодняшнего дня возобновляют работу кинотеатры. При этом они будут работать с определенными ограничениями.

Сдача ВНО по физике

Участники внешнего независимого оценивания сегодня будут сдавать тесты по физике.

Война на Донбассе

1 июля вооруженные формирования РФ 5 раз нарушили режим прекращения огня, в результате вражеского обстрела один украинский военнослужащий получил ранение.

Главные новости Украины: что важно знать 2 июля 2020

Ляшко объяснил, зачем ограничивают время работы кинотеатров, ресторанов и ночных клубов

"Спецсигналы и нарушение ПДД": в сети показали кортеж Порошенко возле здания суда

В Минздраве объяснили, почему в Украине нет ежедневной статистики смертности населения

Польша отменила для украинцев обязательный 14-дневный карантин

Кабмин выделил средства на жилье для военных, получивших ранения на Донбассе

Франция пригласила Украину присоединиться к расшифровке "черных ящиков" Boeing-737

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram