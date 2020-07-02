В МВФ прокомментировали отставку Смолия с должности главы Нацбанка

Смолий с 11 мая 2017 года исполнял обязанности председателя НБУ.

Международный валютный фонд отметил достижения Национального банка под руководством Якова Смолия и ожидает, что его преемник также обеспечит независимость НБУ.

Об этом сообщает пресс-служба финучреждения.

"Мы взяли во внимание заявление об увольнении, представленную главой НБУ Смолием. Под его руководством, в Украине было достигнуто существенных свершений в обеспечении ценовой стабильности, что наглядно продемонстрировало ключевую роль независимого центрального банка в современной макроэкономической политике. Именно поэтому независимость НБУ находится в центре программы, поддерживаемой МВФ, и эта независимость должна быть обеспечена и преемником главы", - говорится в сообщении.

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Как сообщал УНИАН, 15 марта 2018 года Верховная Рада по предложению тогдашнего президента Украины Петра Порошенко назначила Смолия председателем НБУ, уволив с этой должности Валерию Гонтареву.

Смолий с 11 мая 2017 года исполнял обязанности председателя НБУ.

1 июля 2020 года Смолий написал и подал президенту Владимиру Зеленскому заявление об увольнении в связи с отставкой по собственному желанию.

Смолий объяснил свое решение тем, что длительное время на НБУ осуществляется систематическое политическое давление, что делает невозможным эффективное исполнение им своих обязанностей.

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