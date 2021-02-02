В Украине продолжает действовать карантин, введенный с целью снижения распространения коронавирусной инфекции.

Количество новых больных COVID-19 за сутки в Украине выросло почти на 2,4 тысячи. Оккупанты не прекращают нарушать перемирие на Донбассе.

Ситуация с коронавирусом

В Украине за сутки обнаружили еще 2394 новых инфицированных коронавирусом.

Всего с начала пандемии COVID-19 заболели 1223879 украинцев, 1035372 - выздоровели, 22924 - умерли.

Перемирие на Донбассе

В районе проведения ООС на Донбассе за сутки зафиксировано пять вражеских обстрелов. Боевики открывали огонь, в частности, из стрелкового оружия, из автоматического станкового, ручного противотанкового и подствольного гранатометов.

Главные новости Украины: что важно знать 2 февраля 2021

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Автор: Алина Вишневская