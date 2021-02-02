Количество новых больных COVID-19 за сутки в Украине выросло почти на 2,4 тысячи. Оккупанты не прекращают нарушать перемирие на Донбассе.
Ситуация с коронавирусом
В Украине за сутки обнаружили еще 2394 новых инфицированных коронавирусом.
Всего с начала пандемии COVID-19 заболели 1223879 украинцев, 1035372 - выздоровели, 22924 - умерли.
Перемирие на Донбассе
В районе проведения ООС на Донбассе за сутки зафиксировано пять вражеских обстрелов. Боевики открывали огонь, в частности, из стрелкового оружия, из автоматического станкового, ручного противотанкового и подствольного гранатометов.
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