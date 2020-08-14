Главные новости Украины за 14 августа: новая "красная линия" по заболеваемости COVID-19 и перемирие на Донбассе

Украина уже который месяц живет в условиях адаптивного карантина, введенного из-за коронавируса.

В Украине зафиксирован очередной антирекорд новых случаев инфицирования коронавирусом. Вооруженные формирования РФ не прекращают нарушений "тишины" на Донбассе.

Новый антирекорд заболеваемости COVID-19

За сутки в Украине обнаружили 1 732 новых инфицированных коронавирусом.

Всего с начала пандемии подтверждено 87 872 случая заболевания COVID-19. Выздоровели от коронавируса 46 797 пациентов, умерли - 2 011 человек.

Перемирие на Донбассе

В районе проведения операции объединенных сил на Донбассе за сутки не зафиксировано обстрелов со стороны боевиков.

Вместе с тем, украинским воинами задокументировано одно нарушение оккупантами договоренностей, достигнутых 22 июля в рамках Трехсторонней контактной группы.

Главные новости Украины: что важно знать 14 августа 2020

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