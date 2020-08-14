Главные новости Украины за 14 августа: новая "красная линия" по заболеваемости COVID-19 и перемирие на Донбассе
В Украине зафиксирован очередной антирекорд новых случаев инфицирования коронавирусом. Вооруженные формирования РФ не прекращают нарушений "тишины" на Донбассе.
Новый антирекорд заболеваемости COVID-19
За сутки в Украине обнаружили 1 732 новых инфицированных коронавирусом.
Всего с начала пандемии подтверждено 87 872 случая заболевания COVID-19. Выздоровели от коронавируса 46 797 пациентов, умерли - 2 011 человек.
Перемирие на Донбассе
В районе проведения операции объединенных сил на Донбассе за сутки не зафиксировано обстрелов со стороны боевиков.
Вместе с тем, украинским воинами задокументировано одно нарушение оккупантами договоренностей, достигнутых 22 июля в рамках Трехсторонней контактной группы.
Главные новости Украины: что важно знать 14 августа 2020
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