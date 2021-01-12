Украина в настоящее время живет в условиях усиленного карантина, введенного из-за коронавируса.

В Украине за сутки болезнь COVID-19 преодолели втрое больше людей, чем заболели. Оккупанты убили украинского военного на Донбассе.

Заболеваемость коронавирусом

В Украине за сутки выявлены 5116 новых больных COVID-19,при этом 15951 пациент выздоровел.

С начала пандемии коронавирусом заразились 1124430 украинцев, из которых 812368 – выздоровели, 20019 – умерли.

Перемирие на Донбассе

В районе проведения операции Объединенных сил за сутки было зафиксировано десять нарушений режима прекращения огня. В результате вражеских обстрелов погиб один украинский военнослужащий.

Главные новости Украины: что важно знать 12 января 2021

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Алина Вишневская