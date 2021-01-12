Главные новости Украины 12 января 2021 / фото УНИАН
В Украине за сутки болезнь COVID-19 преодолели втрое больше людей, чем заболели. Оккупанты убили украинского военного на Донбассе.
Заболеваемость коронавирусом
В Украине за сутки выявлены 5116 новых больных COVID-19,при этом 15951 пациент выздоровел.
С начала пандемии коронавирусом заразились 1124430 украинцев, из которых 812368 – выздоровели, 20019 – умерли.
Перемирие на Донбассе
В районе проведения операции Объединенных сил за сутки было зафиксировано десять нарушений режима прекращения огня. В результате вражеских обстрелов погиб один украинский военнослужащий.
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