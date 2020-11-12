Более полугода Украина живет в условиях карантина, введенного из-за коронавируса.

В Украине зафиксирован антирекорд по количеству новых больных COVID-19. Инфицированных коронавирусом Зеленского и Ермака госпитализировали в "Феофанию".

Новый антирекорд коронавируса

В Украине количество инфицированных коронавирусом за сутки превысило 11 тысяч человек. Это является самым высоким суточным приростом в стране за время пандемии COVID-19.

Всего в Украине подтверждены 500 865 случаев заболевания COVID-19, при этом 227 694 человека выздоровели, 9 145 – умерли.

Коронавирус у Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский и глава его офиса Андрей Ермак проходят лечение от коронавируса в больнице "Феофания".

Главные новости Украины: что важно знать 12 ноября 2020

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Автор: Алина Вишневская