В Украине зафиксирован антирекорд по количеству новых больных COVID-19. Инфицированных коронавирусом Зеленского и Ермака госпитализировали в "Феофанию".
Новый антирекорд коронавируса
В Украине количество инфицированных коронавирусом за сутки превысило 11 тысяч человек. Это является самым высоким суточным приростом в стране за время пандемии COVID-19.
Всего в Украине подтверждены 500 865 случаев заболевания COVID-19, при этом 227 694 человека выздоровели, 9 145 – умерли.
Коронавирус у Зеленского
Президент Украины Владимир Зеленский и глава его офиса Андрей Ермак проходят лечение от коронавируса в больнице "Феофания".
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