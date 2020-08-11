Главные новости Украины за 11 августа: отказ Ирана платить за сбитый самолет МАУ и провокации оккупантов на Донбассе
Украина отреагировала на отказ Ирана платить компенсацию за сбитый самолет МАУ. За сутки, 10 августа, зафиксировано более 1 100 случаев коронавируса.
Ситуация с коронавирусом
За прошедшие сутки, 10 августа, коронавирус в Украине обнаружили у 1 158 человек.
Всего за время пандемии подтверждено 83 115 случаев заболевания COVID-19. Из них 44 934 пациентов выздоровели, а 1 951 человек - умер.
Перемирие на Донбассе
За прошедшие сутки, 10 августа, на Донбассе боевики в очередной раз не смогли соблюсти режим прекращения огня Вражеская провокация из стрелкового оружия была зафиксирована у Красногоровки.
Отказ Ирана платить за сбитый самолет МАУ
Иран отказался выплатить компенсацию украинской авиакомпании МАУ за сбитый над Тегераном пассажирский самолет Boeing 737.
В МИД Украины, в свою очередь, убеждены, что Ирану все же придется компенсировать убытки МАУ.
Главные новости Украины: что важно знать 11 августа 2020
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