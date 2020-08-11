Главные новости Украины за 11 августа: отказ Ирана платить за сбитый самолет МАУ и провокации оккупантов на Донбассе

В Украине продолжается карантин, введенный с целью предотвращения распространения коронавируса.

Украина отреагировала на отказ Ирана платить компенсацию за сбитый самолет МАУ. За сутки, 10 августа, зафиксировано более 1 100 случаев коронавируса.

Ситуация с коронавирусом

За прошедшие сутки, 10 августа, коронавирус в Украине обнаружили у 1 158 человек.

Всего за время пандемии подтверждено 83 115 случаев заболевания COVID-19. Из них 44 934 пациентов выздоровели, а 1 951 человек - умер.

Перемирие на Донбассе

За прошедшие сутки, 10 августа, на Донбассе боевики в очередной раз не смогли соблюсти режим прекращения огня Вражеская провокация из стрелкового оружия была зафиксирована у Красногоровки.

Отказ Ирана платить за сбитый самолет МАУ

Иран отказался выплатить компенсацию украинской авиакомпании МАУ за сбитый над Тегераном пассажирский самолет Boeing 737.

В МИД Украины, в свою очередь, убеждены, что Ирану все же придется компенсировать убытки МАУ.

Главные новости Украины: что важно знать 11 августа 2020

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