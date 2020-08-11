Украина отреагировала на отказ Ирана платить за сбитый украинский МАУ

Ранее иранская сторона подтверждала свою готовность компенсировать убытки.

Ирану придется компенсировать убытки компании МАУ за сбитый украинский самолет, несмотря на желание избежать выплат.

Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин на своей странице в Facebook.

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"Мне трудно представить возможность избежать иранской стороной ответственности за сбитый украинский Боинг, и это понимают все причастные игроки. Во время двусторонних переговоров иранская сторона подтвердила свою готовность компенсировать убытки, включая авиакомпании МАУ, представители которой были приглашены на переговоры с украинской стороны. Мы договорились включить этот вопрос в повестку дня следующего раунда переговоров", - говорится в заметке.

Он пояснил, что в случае отказа Ирана платить компенсацию направления МАУ, то стране придется это сделать европейским страховым компаниям, в которых самолет был застрахован.

"Действительно самолет МАУ было застраховано в одной из европейских страховых компаний, которая в свою очередь перестраховала свои риски в других страховщиков. Согласно Ирану придется компенсировать убытки компании МАУ если не напрямую, то в регрессном порядке соответствующим страховым компаниям, но все равно речь о тех же сами компенсации ", - отметил Енин.

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