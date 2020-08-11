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Украина отреагировала на отказ Ирана платить за сбитый украинский МАУ

01:31, 11 августа 2020
Общество
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Евгений Енин / Фото facebook.com/eugene.enin

Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин на своей странице в Facebook.

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"Мне трудно представить возможность избежать иранской стороной ответственности за сбитый украинский Боинг, и это понимают все причастные игроки. Во время двусторонних переговоров иранская сторона подтвердила свою готовность компенсировать убытки, включая авиакомпании МАУ, представители которой были приглашены на переговоры с украинской стороны. Мы договорились включить этот вопрос в повестку дня следующего раунда переговоров", - говорится в заметке.

Он пояснил, что в случае отказа Ирана платить компенсацию направления МАУ, то стране придется это сделать европейским страховым компаниям, в которых самолет был застрахован.

"Действительно самолет МАУ было застраховано в одной из европейских страховых компаний, которая в свою очередь перестраховала свои риски в других страховщиков. Согласно Ирану придется компенсировать убытки компании МАУ если не напрямую, то в регрессном порядке соответствующим страховым компаниям, но все равно речь о тех же сами компенсации ", - отметил Енин.

Авиакатастрофа МАУ в Иране: хроника событий

  • 8 января в Иране разбился самолет авиакомпании "Международные авиалинии Украины", выполнявший рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев. Погибли 176 человек.
  • На борту Boeing 737 находились 11 граждан Украины, в том числе 9 членов экипажа, а также граждане Ирана, Канады, Швеции, Афганистана, Германии и Великобритании.
  • Президент Ирана Рухани признал, что украинский лайнер был сбит "в результате непреднамеренной человеческой ошибки", и пообещал привлечь виновных к ответственности.
  • 9 июня стало известно, что в Иране по делу о сбитии самолета "Международных авиалиний Украины" обвиняемыми проходят шесть человек.
  • 20 июля "черные ящики" самолета МАУ были доставлены в Париж.
  • 24 июля стало известно, что данные с черных ящиков сбитого в Иране пассажирского лайнера МАУ подтвердили факт внешнего вмешательства в работу самолета.
  • 29-30 июля в Киеве прошел первый этап переговоров с Ираном относительно сбитого украинского "Боинга". Главной темой стал размер компенсаций родственникам погибших в авиакатастрофе.
  • 10 августа стало известно, что Иран не будет выплачивать компенсацию украинской авиакомпании МАУ за сбитый над Тегераном пассажирский самолет Boeing 737.

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