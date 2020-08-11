Украина отреагировала на отказ Ирана платить за сбитый украинский МАУ
Ирану придется компенсировать убытки компании МАУ за сбитый украинский самолет, несмотря на желание избежать выплат.
Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин на своей странице в Facebook.
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"Мне трудно представить возможность избежать иранской стороной ответственности за сбитый украинский Боинг, и это понимают все причастные игроки. Во время двусторонних переговоров иранская сторона подтвердила свою готовность компенсировать убытки, включая авиакомпании МАУ, представители которой были приглашены на переговоры с украинской стороны. Мы договорились включить этот вопрос в повестку дня следующего раунда переговоров", - говорится в заметке.
Он пояснил, что в случае отказа Ирана платить компенсацию направления МАУ, то стране придется это сделать европейским страховым компаниям, в которых самолет был застрахован.
"Действительно самолет МАУ было застраховано в одной из европейских страховых компаний, которая в свою очередь перестраховала свои риски в других страховщиков. Согласно Ирану придется компенсировать убытки компании МАУ если не напрямую, то в регрессном порядке соответствующим страховым компаниям, но все равно речь о тех же сами компенсации ", - отметил Енин.
Авиакатастрофа МАУ в Иране: хроника событий
- 8 января в Иране разбился самолет авиакомпании "Международные авиалинии Украины", выполнявший рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев. Погибли 176 человек.
- На борту Boeing 737 находились 11 граждан Украины, в том числе 9 членов экипажа, а также граждане Ирана, Канады, Швеции, Афганистана, Германии и Великобритании.
- Президент Ирана Рухани признал, что украинский лайнер был сбит "в результате непреднамеренной человеческой ошибки", и пообещал привлечь виновных к ответственности.
- 9 июня стало известно, что в Иране по делу о сбитии самолета "Международных авиалиний Украины" обвиняемыми проходят шесть человек.
- 20 июля "черные ящики" самолета МАУ были доставлены в Париж.
- 24 июля стало известно, что данные с черных ящиков сбитого в Иране пассажирского лайнера МАУ подтвердили факт внешнего вмешательства в работу самолета.
- 29-30 июля в Киеве прошел первый этап переговоров с Ираном относительно сбитого украинского "Боинга". Главной темой стал размер компенсаций родственникам погибших в авиакатастрофе.
- 10 августа стало известно, что Иран не будет выплачивать компенсацию украинской авиакомпании МАУ за сбитый над Тегераном пассажирский самолет Boeing 737.
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