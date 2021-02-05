Растить и воспитывать ребенка захотел его родной отец.

В Ровно младенца, мама которого умерла после домашних родов, выписали из больницы.

Читайте такжеВ Ровно женщина умерла после родов с “духовной акушеркой”Как говорится в сюжете ТСН, мальчика забрала к себе родная тетя. Впрочем, у нее малыш будет временно, говорят в Службе по делам детей. Растить и воспитывать ребенка захотел его родной отец. Но с мамой младенца официального брака у мужчины не было, поэтому он должен теперь доказать отцовство и собирает нужные документы.

Своего старшего сына женщина родила от другого мужчины. Его уже забрал к себе родной отец.

Смерть роженицы в Ровно: подробности

26 января стало известно, что полиция начала расследование по факту смерти 34-летней роженицы, которая рожала самостоятельно дома под наблюдением так называемой "духовной акушерки". Выяснилось, что 23 января в 18:20 женщина была доставлена в больницу после домашних родов в крайне тяжелом состоянии. Медики спасти женщину не смогли и в тот же вечер она умерла.

27 января из-за смерти роженицы полиция открыла второе уголовное производство. Кроме несчастного случая будут расследовать еще и неоказание помощи человеку в опасности. Выяснилось, что роженица умерла из-за потери крови после домашних родов. На месте был муж роженицы и ее сестра, но медиков они вызвали только через три часа, когда уже было поздно.

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Автор: УНИАН