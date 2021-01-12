Правоохранители уверяют, что располагают достаточными силами и средствами, чтобы не допустить массовых беспорядков и правонарушений со стороны населения.

В Ривненской области полиция начала рейды по противодействию незаконной добыче янтаря.

Читайте такжеИз Украины пытались вывезти почти 300 кг контрабандного янтаряКак сообщает отдел коммуникации полиции

Ривненской области, с сегодняшнего дня полицейские начинают масштабную отработку северных районов области.

В проведении рейдов задействованы приданные силы полиции Ривненской области, в том числе бойцы роты полиции особого назначения, спецназовцы КОВД, работники подразделения тактико-оперативного реагирования Управления патрульной полиции в Ривненской области, оперативного штаба и военнослужащие Нацгвардии. Кроме того, задействуется почти 20 единиц спецтехники.

Начальник полиции Ривненской области Алексей Камышанский отметил, что законодательством предусмотрена процедура получения специальных разрешений для легальной добычи янтаря-сырца.

«Поэтому наша основная цель - восстановить порядок и законность в полесских районах, ведь каждый гражданин имеет гарантированное право на честный труд», - добавил он.

Заместитель начальника полиции Ривненской области Руслан Стрельбицкий отметил, что «сейчас в полиции достаточно сил и средств, чтобы не допустить массовых беспорядков и правонарушений со стороны местного населения на территории северных районов Ривненской области».

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Автор: Надя Пришляк