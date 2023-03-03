Жителей части Полтавской области призвали сохранять спокойствие.

Неделю в одной из общин Полтавщины будут звучать выстрелы.

Об этом начальник Полтавской областной военной администрации Дмитрий Лунин сообщил в Telegram. "С 3 по 10 марта в Щербановской громаде будут проводить учебные стрельбы. Если услышите звуки выстрелов, сохраняйте спокойствие!", - написал он.

Стоит отметить, что на части Киевской области часто раздаются звуки взрывов из-за плановых работ саперов.

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Ситуация в Полтавской области - сегодня это стоит знать

Как сообщал УНИАН, 1 марта враг нанес ракетный удар по гражданской и критической инфраструктуре в Кременчугском районе Полтавской области.

Также в первый день весны стало известно, что силы противовоздушной обороны в регионе сбили все четыре вражеских дрона-камикадзе, которые россияне запустили ночью, но есть разрушения вследствие падения обломков.

5 декабря во время воздушной тревоги в Полтавской области сбили до 10 российских ракет, обошлось без "прилетов".

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