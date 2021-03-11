В частности, открыто производство по факту нарушения неприкосновенности жилья.

В Одесской области полиция начала расследование по факту действий активистов, расписавших вчера красной краской дом подозреваемого в жестоком убийстве кота.

Читайте такжеВ пригороде Одессы активисты расписали краской дом мужчины, убившего соседского котаКак сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, 10 марта несколько человек проникли на территорию домовладения злоумышленника и расписали краской фасад его дома.

Речь идет о мужчине, который является фигурантом в уголовном производстве по факту жестокого обращения с животным. Кота, принадлежащего соседям, он убил в присутствии владельца 8 марта.

По факту вчерашних событий открыто производство по ч. 1 ст. 162 Уголовного кодекса ("нарушение неприкосновенности жилища"). Продолжается следствие.

Убийство кота в Одесской области: детали

8 марта на улице Салютной села Лиманка Овидиопольского района Одесской области (микрорайон известен как Царское село) 60-летний мужчина жестоко убил молотком соседского кота, который оказался на его территории.

Кота, на котором был ошейник, злоумышленник убил в присутствии владельца животного.

По данному факту открыто производство по ч. 1 ст. 299 Уголовного кодекса ("жестокое обращение с животными").

Вчера, 10 марта, несколько мужчин расписали красной краской жилой дом злоумышленника. В частности, на стенах дома очень большими буквами они нанесли надписи: «Тварь», «Здесь живет живодер» и пр.

Хозяева дома вызвали представителей охранного агентства «Карабинер», которые, прибыв на место, пытались помешать активистам. В результате между ними произошла драка.

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Автор: Лариса Козовая