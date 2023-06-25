В городе наблюдается усиление фильтрационных мероприятий

Российские захватчики усиливают фильтрационные меры во временно оккупированном Мариуполе Донецкой области. В частности, оккупационная администрация начала проверять местных подростков на причастность к партизанскому движению.

"Детей останавливают на блокпостах, проверяют телефоны и наличие паспорта врага (который в РФ получают с 14 лет). Также проводят "профилактические беседы", на которых требуют сообщать о "ненадежных товарищах", – сообщает Центр национального сопротивления.

Отмечается, что в оккупированном городе наблюдается усиление фильтрационных мероприятий. Кроме того, продолжается практика похищения местных жителей.

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Что происходит в оккупированном Мариуполе

Недавно в сети появилось видео, как в оккупированном Мариуполе молодая пара поставила на место оккупанта. Захватчику заявили, что "русских никто сюда не звал". Однако впоследствии молодых людей задержала так называемая "милиция "ДНР" – их заставили извиняться на камеру.

Кроме того, в городе заметили загадочные боекомплекты россиян – на ящиках была непонятная маркировка. Поставки такого БК происходили в сторону Бердянска Запорожской области.

Между тем в подполье заявили, что в оккупированном Мариуполе существенно возросла смертность. Более 400 человек умирают каждую неделю.

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