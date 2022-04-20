За помощь оккупантам подозреваемый получал деньги и привилегии от них.

Несовершеннолетнего жителя Бучанского района подозревают в госизмене. Он сотрудничал с военными РФ во время оккупации.

Об этом говорится в сообщении Офиса Генпрокурора. Отмечается, что несовершеннолетнему жителю Киевщины уже сообщено о подозрении в государственной измене и тайном похищении чужого имущества, совершенных в условиях военного положения (ч. 2 ст. 111, ч. 4 ст. 185 Уголовного кодекса).

По данным следствия, в период временной оккупации села на территории Бучанского района Киевской области 17-летний местный житель добровольно перешел на сторону врага. Он передавал военным РФ данные о жителях села, магазинах и домах, где могут храниться ценные вещи, и другую информацию. За это подозреваемый получал деньги и привилегии от оккупационных войск.

Также установлено, что он вместе с военными РФ занимался мародерством.

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