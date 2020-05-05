В Ивано-Франковске 5-летняя девочка учит других китайского (видео)

Девочка рассказывает на китайском о традициях Прикарпатья.

5-летняя девочка из Ивано-Франковска с тех пор, как начался карантин, начала пользователей соцсети учить китайского языка.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Девочка начала учить других иностранного языка после того, как предложила маме снять ее на видео и таким образом похвастаться знанием китайского. Но временное развлечение переросло в постоянное.

Девочка рассказывает на китайском о традициях Прикарпатья. Таких видео у 5-летней Николь уже 36.

В сети они набрали уже почти 500 просмотров.

Мать девочки преподает китайский в одном из местных вузов и пела дочке на китайском с ее рождения, отец сам из Поднебесной.

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