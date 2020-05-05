Завершено расследование дела против провайдера, позволившему ФСБ следить за крымчанами

Россиянин подозревается в пособничестве двум гражданам Украины в совершении государственной измены.

Завершено расследование дела против гражданина РФ, который предоставил ФСБ возможность вести слежку в Интернете за несогласными с оккупацией крымчанами.

Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

При процессуальном руководстве прокуроров Департамента по вопросам преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта, Офиса генерального прокурора, следователями Главного следственного управления СБУ завершено досудебное расследование в уголовном производстве по подозрению гражданина Российской Федерации в пособничестве в государственной измене гражданам Украины (ч. 5 ст. 27, ч . 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины).

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По данным следствия, владелец одной из крупнейших украинских компаний, предоставляющей IT-услуги, который по предварительному сговору с юристом этой компании и при пособничестве гражданина РФ, на территории оккупированного Крыма зарегистрировал юридическое лицо в интересах ФСБ РФ, подключили телекоммуникационные сети юридического лица к Системе оперативно-розыскных мероприятий, которая осуществляет мониторинг и хранение конфиденциальных данных пользователей в Интернете на территории полуострова Крым.

Также они предоставили доступ к сети комплекса «Ревизор», который предназначен для блокировки доступа к информационным ресурсам, контенту и сайтам в Интернете, перечень которых определен «Роскомнадзором», в том числе официальным государственным информационным ресурсам Украины.

Размещение оборудования и сохранение на нем данных позволяет РФ и ее спецслужбам получать доступ к конфиденциальной информации абонентов, находящихся на временно оккупированной территории АР Крым. В дальнейшем их используют для выявления и преследования лиц, которые не согласны с изменением границ территории Украины и оккупацией Крыма, а также для противодействия законной деятельности правоохранительных и других государственных органов на территории Украины.

Сейчас материалы производства открыты стороне защиты для ознакомления, после завершения которого обвинительный акт будет направлено в суд для рассмотрения по существу.

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