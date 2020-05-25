В Днепре уволили директора лабораторного центра, где тестируют на COVID-19

Проверка лабораторного центра проводилась в связи с возможным искажением результатов ПЦР-тестов на COVID-19.

Директора государственного учреждения «Днепропетровский областной лабораторный центр Минздрава Украины» Александра Штепу уволили с должности.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Днепропетровского областного совета, увольнение состоялось 22 мая в соответствии с приказом министра здравоохранения Украины Максима Степанова.

Отмечается, что этому предшествовала проверка лабораторного центра представителями комиссии Минздрава и правоохранителями.

«Причиной расследования стало подозрение в недостоверности и искажении результатов ПЦР-тестов на COVID-19», - говорится в сообщении пресс-службы облсовета.

Отмечается, что за выходные работа по проведению тестирования населения Днепропетровской области на COVID-19 была полностью восстановлена: за субботу и воскресенье проведен анализ 1000 проб.

«На 25 мая вопрос с задержкой проведения ПЦР-тестов в области решен», - добавили в пресс-службе.

Приказом Минздрава временно исполняющим обязанности директора областного лабораторного центра назначена Инна Похмурко.

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