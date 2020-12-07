Из-за разрушения стены общежития четыре года назад погибла 25-летняя девушка, еще семь человек были госпитализированы с травмами.

Черниговский апелляционный суд признал виновным в обвале стены общежития по ул. Попудренко, 16 бывшего руководителя коммунального предприятия «Новозаводское» Вячеслава Николенко.

Как сообщили в пресс-службе Черниговской областной прокуратуры, апелляционный суд отменил решение Новозаводского районного суда, который в 2019 году оправдал чиновника.

«Приговор суда первой инстанции отменен, чиновник признан виновным по ч. 2 ст. 367 Уголовного кодекса Украины (служебная халатность), его приговорили к 4 годам без отбывания наказания с испытательным сроком 2 года. Также он лишен права на 3 года занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административных функций. Приговор вступил в силу», - прокомментировали в прокуратуре.

Кроме того, суд частично удовлетворил иски пострадавших о возмещении морального ущерба. Суд обязал Николенко заплатить по 50 тыс. грн всем 33-м пострадавшим в результате обвала стены общежития.

Николенко последние годы возглавлял коммунальное предприятие «Горсвет». Своей вины он не признал, а его защитник рассказал журналистам о намерениях обжаловать решение апелляционного суда в Верховном суде.

Обвал общежития в Чернигове: что известно

12 декабря 2016 года в Чернигове произошел обвал в одном из подъездов четырехэтажного общежития, расположенного по ул. Попудренко, 16. В результате обвала пострадало семь человек, которые были госпитализированы, 25-летняя девушка погибла.

По данному факту было открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 367 Уголовного кодекса Украины (служебная халатность, повлекшая тяжкие последствия). Убытки, нанесенные отдельным гражданам и территориальной общине Чернигова, были оценены в 27 миллионов гривен.

В 2017 году в Черниговском горсовете намеревались восстановить разрушенное здание общежития, но не сделали этого, поскольку имущество находилось под арестом.

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Автор: Ирина Синельник