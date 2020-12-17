Спасатели показали, как несоблюдение советов может привести к пожару.

Спасатели напомнили о необходимости соблюдения элементарных правил пожарной безопасности во время новогодних праздников.

Как сообщает пресс-служба ГСЧС Украины в г. Киеве, во время новогодних и Рождественских праздников значительно возрастает число пожаров, вызванных неправильной эксплуатацией несертифицированных или низкого качества пиротехнических изделий и электрогирлянд.

"Так, в течение трех месяцев зимнего периода 2019/2020 года в результате неосторожного обращения с пиротехническими изделиями возникло 18 пожаров, из которых 11 произошли непосредственно в ночь с 31 декабря на 1 января 2020 года. Как пример, в новогоднюю ночь житель Житомира серьезно травмировался из-за зажженного фейерверка, когда тот не сработал. Мужчина пошел проверить причину и когда заглянул в коробку, салют взорвался. В результате: реанимация с тяжелыми травмами лица", - рассказал заместитель начальника Управления пожарной безопасности ГСЧС Украины Александр Чекрыгин.

Чтобы избежать несчастных случаев, специалисты ГСЧС назвали основные правила установки украшенной новогодней елки:

елку необходимо устанавливать на устойчивой основе так, чтобы ветви не касались стен и потолка и были на безопасном расстоянии от электроприборов;

на елку запрещается устанавливать свечи, бенгальские огни и украшать ее легковоспламеняющимися материалами;

пиротехнические средства приобретать необходимо лишь сертифицированные, проверив упаковку на отсутствие дефектов.

Вместе с тем в ГСЧС напомнили, что в условиях вооруженного конфликта на востоке страны, рекомендуется не использовать хлопушки или салюты, из уважения к людям, которые принимали участие в боевых действиях.

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Кроме этого, спасатели показали, как несоблюдение советов может привести к пожару, и зафиксировали время, за которое сгорают на елке бумажные украшения и "дождик".

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Автор: Александр Топчий