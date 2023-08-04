Каждая марка имеет дополнительный благотворительный номинал - 16 гривен.

В Донецкой области сегодня погасили очередную военную марку - "Истребители зла", которая посвящена военным самолетам F-16 в украинском небе.

Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко в Telegram, разместив фото с события. "На этот раз она посвящена не прошлому, а будущему, когда в небе Украины будут летать истребители F-16. Марка называется "Истребители зла" - на ней украинский военный "перетирает" главный символ врага - московский кремль", - сказал Кириленко.

По его словам, каждая марка имеет дополнительный благотворительный номинал и эти средства пойдут на закупку беспилотников. В свою очередь в "Укрпочте" информируют, что тираж марки — 600 000 экземпляров. "Номинал: F+16.00 грн (даже номинал сделали боевым)", - отмечается в сообщении.

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"Нам нужно больше оружия каждый день. Мощное, современное и многофункциональное. Нуждаемся в превосходстве в воздухе. F-16 в украинском небе - вопрос времени. И мы его не теряем - привлекаем внимание мира почтовым выпуском "Истребители зла", - прокомментировали в Укрпочте.

Автор почтового выпуска - известный иллюстратор издательств "А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА" и "Видавництво Старого Лева", автор большого количества антивоенных плакатов Максим Паленко.

Почтовые марки и война

Как сообщал УНИАН, легендарная почтовая марка "Русский военный корабль, иди...!" была признана лучшей в мире в 2022 году.

"Укрпочта" выпустила марку "Русский военный корабль, иди...!" в апреле 2022 года. Такими словами ответил украинский пограничник с острова Змеиный на призыв оккупантов сдаться. Тираж марки с кораблем стал рекордным и равнялся 1 миллиону экземпляров. После этого "Укрпочта" выпустила еще ряд военных марок.

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