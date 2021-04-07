В наше время подключаться к телевидению через интернет становится доступным и выгодным способом. Люди отказываются от кабельного ТВ и отдают предпочтение современным, инновационным сервисами.

Сегодня можно смело говорить о том, что в Украине наступает новая эра телевидения. И хотя пока 2.5 миллиона человек все еще остаются абонентами кабельного, большинство украинцев уже пользуются интернетом и выбирают инновационный доступ к видео-контенту.

Почему кабельное ТВ не может догнать современный мир?

До появления кабельного телевидения, украинцы, в основном, пользовались обычными антеннами, которые предоставляли доступ к нескольким основным каналам национального ТВ. Старые телевизоры «Фотон» или «Рекорд» вообще имели только 6-8 кнопок и, соответственно, могли показывать столько же каналов.

Тогда кабельное телевидение стало революцией, потому что могло предоставить зрителям около 30-40 телеканалов, и это уже было в 5 раз больше. Впоследствии количество каналов росло, но это не могло продолжаться вечно, ведь сам кабель имеет технические ограничения. Количество каналов остановилось на 74.

Казалось бы, не мало, однако современное интернет-телевидение может дать гораздо больше. Например, недавно в СМИ начали много обсуждать онлайн-кинотеатр SWEET.TV. Его называют одним из самых амбициозных сервисов Украины, ведь он предоставляет своим абонентам доступ к более чем 260 каналам (это в три-четыре раза больше, чем на кабеле).

Таким образом, современное интернет-телевидение вытесняет кабель так же, как он в свое время вытеснил аналоговое телевидение. Но дело здесь не только в количестве каналов — позиции кабеля дополнительно ослабляет низкое качество изображения.

Когда онлайн-сервисы начали завоевывать экраны телевизоров, люди начали понемногу разбираться в типах качества изображения. Почувствовали несовершенство картинки 480p (ее еще называют SD) и сравнили с 720p (HD), 1080p (Full HD) и даже 4К.

Кабель чисто технически не может передать картинку, лучше SD. То есть, что бы вы ни делали, передать HD через кабель не получится. Зрители замечают разницу, когда сравнивают качество изображения при просмотре любимых шоу через кабель и с помощью интернет-телевидения, например SWEET.TV.

Кроме этого, после введения карантина, украинцы начали оптимизировать свои расходы и искать, каким образом получать больше за те же деньги.

Цена на кабельное телевидение пока достигает 200 грн/месяц. Абоненты получают несколько десятков каналов в качестве SD и все.

Интернет-ТВ, кроме нескольких сотен телеканалов, позволяет ставить прямой эфир на паузу, перематывать и даже смотреть телепередачи в записи. В дополнение абоненты получают доступ к кинозалу бесплатно в тарифе. Например, SWEET.TV всего за 99 гривен предлагает абонентам все выше сказанное. Для новых абонентов действует специальная акция, которая открывает доступ ко всем функциям сервиса на 7 дней совершенно бесплатно. Узнать больше можно по ссылке.

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Автор: Григорий Бондарь