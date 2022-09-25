Как отметили в спецслужбе, нынешнее абсолютно незаконное "голосование", анонсированное захватчиками с 23 до 27 сентября, - просто для создания нужной им картинки на роств.

Российские оккупанты "подвели" итоги фейковых референдумов на оккупированных территориях Украины еще в начале сентября.

Об этом свидетельствует информация, имеющаяся в распоряжении Службы безопасности Украины, а также телефонные разговоры жителей временно оккупированных территорий, у которых есть родственники в "руководстве Л/ДНР".

Поэтому, как отметили в спецслужбе, нынешнее абсолютно незаконное "голосование", анонсированное захватчиками с 23 до 27 сентября, - просто для создания нужной им картинки на российском телевидении.

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"Каждый, кто организует российские фейковые "голосования" на нашей земле, будет наказан! Чтобы это произошло как можно быстрее – присылайте информацию на чат-бот СБУ. Любая информация важна!" - говорится в сообщении.

Граждан просят присылать все, о чем известно: фамилии организаторов, коллаборантов и участников, факты принуждения и фальсификаций, места проведения и тому подобное.

"Чтобы отправить данные, достаточно лишь открыть соответствующую вкладку в чат-боте и ввести известную вам информацию. Мы гарантируем конфиденциальность и то, что каждое сообщение будет тщательно проработано следователями СБУ", - добавили в спецслужбе.

Псевдореферендумы РФ на территории Украины

23-27 сентября оккупанты проводят на захваченных частях Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей псевдореферендумы с целью присоединения к Российской Федерации.

Международное сообщество осудило эти намерения Кремля. В частности, страны "Большой семерки" и Европейского союза заявили, что введут санкции против РФ за организацию псевдореферендумов на временно оккупированной украинской территории.

24 сентября в Генеральном штабе ВСУ сообщили, что на так называемом "референдуме" наблюдается низкая явка на "избирательные участки". Поэтому подписи у местных жителей собирают дома в сопровождении вооруженных российских оккупантов.

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