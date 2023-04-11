Принятая вчера правка не спасет ситуацию с финансированием доплат. Фактически надо найти еще 98% необходимой в год суммы.

Народный депутат Ярослав Железняк на цифрах объяснил, в чем главная проблема возврат выплат 30 тысяч гривен украинским военным. По его словам, нужно найти еще 98% от необходимой для финансирования суммы.

Как сообщил Железняк в своем Телеграмм-канале, ориентировочная сумма необходимого финансирования намного больше за ту, которую можно получить путем реализации принятой вчера правки.

Нардеп отметил, что проясни ть сы туацию простая математика:

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ориентировочная сумма нужна на возврат выплат 12,7 млрд грн в месяц = 152,4 млрд.грн / год ;

ориентировочная экономия от ограничения зарплат "бюджетников" до 10 минималок: 2,7-3 млрд. грн/ год.

"То есть, для реального, а не на бумаге, обеспечение возврата выплат нужно еще около 149 млрд. грн по году найти....или 98% от необходимой суммы", - подытожил Железняк.

Доплаты в 30 тысяч гривен

УНИАН сообщал, что Верховная Рада вернула военным доплату в размере 30 тысяч гривен. Соответствующий законопроект № 8312 депутаты поддержали 10 апреля.

Несмотря на шум вокруг этого решения, нардеп Ярослав Железняк сообщил, что все не так однозначно. Принятое нардепами решение предусматривает возврат надбавки защитникам путем экономии на сокращенные зарплаты для госслужащих и менеджмента госпредприятий (до 10 минимальных зарплат). Однако эта экономия не сможет покрыть финансирование .

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