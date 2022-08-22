КРАИЛ не знает, нужно ли лишать лицензии российского букмекера 1xBet

Несмотря на однозначное заявление Президента Украины Владимира Зеленского о необходимости запрета деятельности российской букмекерской конторы 1xBet в Украине, Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей не может определиться со своей позицией относительно того, нужно ли аннулировать выданные ранее лицензии на работу в Украине этому букмекеру, принадлежащему гражданам страны-агрессора.

Напомним, 30 марта 2022 года КРАИЛ в разгар полномасштабной войны России против Украины выдала ООО "Твоя беттинговая компания" две лицензии на работу в Украине российской букмекерской конторы 1xBet. После того, как за одну неделю более 26 тысяч украинцев подписали петицию с требованием аннулировать эти лицензии и запретить деятельность 1xBet в Украине, Президент Владимир Зеленский заявил, что нельзя выдавать лицензии компаниям, которые контролируются резидентами страны-агрессора либо связаны с ними. После этого Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поручил Министерству юстиции и Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей решить вопрос запрета работы 1xBet в Украине.

На это в самой КРАИЛ в ответ на запрос Delo.ua заявили, что "в настоящее время продолжаются внутренние процедуры рассмотрения данного вопроса, а также совместная работа с правоохранительными органами по ООО "Твоя беттинговая компания".

На вопрос, какая позиция КРАИЛ по озвученному высшим военно-политическим руководством страны поручению решить вопрос с запретом деятельности 1xBet в Украине, в пресс-службе Комиссии ответить затруднились, отметив, что "только после завершения и получения результатов будет предоставлена ​​официальная позиция КРАИЛ" и что она будет обнародована на официальном вебсайте Комиссии.

Как известно, после поднятого в украинском обществе скандала вокруг решения КРАИЛ разрешить работать в Украине российской букмекерской конторе 1xBet, в Комиссии заявили, что не увидели у букмекера связи с РФ. Однако, как выяснилось, лицензии были выданы на торговую марку 1xBet, зарегистрированную на кипрскую компанию Navasard Limited, которая, по данным Forbes, принадлежит гражданам РФ Роману Семиохину, Сергею Каршкову и Дмитрию Казорину.

Как отмечали журналисты InformNapalm в своем расследовании, лоббировал выдачу лицензий 1xBet куратор игорного бизнеса в Украине от Офиса президента Борис Баум, формально являвшийся в то время заместителем председателя Консультационно-экспертного совета КРАИЛ. Как известно, Баум тесно связан с российским бизнесменом и депутатом Госдумы РФ Александром Бабаковым, известным как представитель группы "Лужниковских". В расследовании также говорится, что одним из аргументов для получения 1xbet лицензий в Украине было обязательство букмекера купить военные ОВГЗ на 500 млн грн, что якобы, по словам Бориса Баума, ООО "Твоя беттинговая компания" и сделала.