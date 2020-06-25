Зеленский срочно прибыл на пострадавшее от непогоды Прикарпатье, несмотря на "особый режим работы"
Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с рабочей поездкой в Ивано-Франковскую область.
Как сообщила пресс-служба Офиса президента, глава государства лично осмотрит территории региона, пострадавшие от наводнений.
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Также Зеленский пообщается с жителями одного из сел, которое оказалось в зоне стихийного бедствия.
Кроме того, президент проведет совещание по вопросам ликвидации последствий стихии на территории западных областей.
Интенсивные осадки 22-24 июня привели к осложнению паводковой обстановки в Ивано-Франковской, Черновицкой, Львовской, Закарпатской и Тернопольской областях.
В четырех западных областях из-за непогоды подтоплено 285 населенных пунктов.
Как сообщал УНИАН, двухнедельный карантин у президента Владимира Зеленского, введенный из-за выявленного у его жены коронавируса, официально завершается в пятницу, 26 июня.
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