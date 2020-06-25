Зеленский срочно прибыл на пострадавшее от непогоды Прикарпатье, несмотря на "особый режим работы"

Президент, среди прочего, проведет совещание по вопросам ликвидации последствий стихии на территории западных областей.

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с рабочей поездкой в Ивано-Франковскую область.

Как сообщила пресс-служба Офиса президента, глава государства лично осмотрит территории региона, пострадавшие от наводнений.

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Также Зеленский пообщается с жителями одного из сел, которое оказалось в зоне стихийного бедствия.

Кроме того, президент проведет совещание по вопросам ликвидации последствий стихии на территории западных областей.

Интенсивные осадки 22-24 июня привели к осложнению паводковой обстановки в Ивано-Франковской, Черновицкой, Львовской, Закарпатской и Тернопольской областях.

В четырех западных областях из-за непогоды подтоплено 285 населенных пунктов.

Как сообщал УНИАН, двухнедельный карантин у президента Владимира Зеленского, введенный из-за выявленного у его жены коронавируса, официально завершается в пятницу, 26 июня.

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