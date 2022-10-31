Президент Владимир Зеленский отмечает, что необходимо построить воздушный щит над Украиной.
Об этом Зеленский написал в Тwitter, рассказывая о важном разговоре с канцлером Германии Олафом Шольцем.
"Проинформировал об очередном акте ракетного террора РФ. Благодарны Германии за предоставленную ПВО. Необходимо построить воздушный щит над Украиной", - отметил Зеленский.
Также он написал, что в разговоре речь шла о важности продолжения зерновой инициативы.
"Не должны допустить шантажа мира голодом!" - Подчеркнул президент Украины.
Помощь Германии в войне в Украине
Как сообщал УНИАН, 25 октября президент Украины Владимир Зеленский на совместном брифинге с президентом Федеративной Республики Германия Франком-Вальтером Штайнмайером в Киеве выразил надежду, что в ближайшее время Германия передаст Украине еще несколько систем противовоздушной обороны IRIS-T.
"Я поблагодарил Германию за предоставление современной системы противовоздушной обороны IRIS-T. Она очень хорошо показала себя в защите нашего неба, спасении наших людей. Сегодня это действительно приоритет. И мы все это чувствуем. Надеюсь, что уже в ближайшее время мы сможем получить еще несколько соответствующих систем", - заявил Зеленский.
Как известно, 31 октября российские оккупанты ударили по ряду областей Украины, было повреждены электроподстанции, объекты гидроэнергетики и тепловой генерации возникли проблемы с электро - и водоснабжением.
Воздушным силам Вооруженных сил Украины удалось сбить 44 из 50 ракет врага.