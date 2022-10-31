Он обсудил с Шольцем важность продолжения зерновой инициативы.

Президент Владимир Зеленский отмечает, что необходимо построить воздушный щит над Украиной.

Об этом Зеленский написал в Тwitter, рассказывая о важном разговоре с канцлером Германии Олафом Шольцем.

"Проинформировал об очередном акте ракетного террора РФ. Благодарны Германии за предоставленную ПВО. Необходимо построить воздушный щит над Украиной", - отметил Зеленский.

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Также он написал, что в разговоре речь шла о важности продолжения зерновой инициативы.

"Не должны допустить шантажа мира голодом!" - Подчеркнул президент Украины.

Помощь Германии в войне в Украине

Как сообщал УНИАН, 25 октября президент Украины Владимир Зеленский на совместном брифинге с президентом Федеративной Республики Германия Франком-Вальтером Штайнмайером в Киеве выразил надежду, что в ближайшее время Германия передаст Украине еще несколько систем противовоздушной обороны IRIS-T.

"Я поблагодарил Германию за предоставление современной системы противовоздушной обороны IRIS-T. Она очень хорошо показала себя в защите нашего неба, спасении наших людей. Сегодня это действительно приоритет. И мы все это чувствуем. Надеюсь, что уже в ближайшее время мы сможем получить еще несколько соответствующих систем", - заявил Зеленский.

Как известно, 31 октября российские оккупанты ударили по ряду областей Украины, было повреждены электроподстанции, объекты гидроэнергетики и тепловой генерации возникли проблемы с электро - и водоснабжением.

Воздушным силам Вооруженных сил Украины удалось сбить 44 из 50 ракет врага.

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