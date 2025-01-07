Фамилия Шевченко оказалась на втором месте.

Фамилия Мельник стала самой распространенной в Украине. Ее носят 107 878 человек.

Об этом сообщает гениалогическое общество "Рідні". Отмечается, что распространенными именами людей с этой фамилией являются Александр и Татьяна.

В то же время больше всего Мельников проживает в крупных городах – большинство в Киеве. Речь идет о 6587 людях.

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В Виннице проживает 2385 человек с фамилией Мельник, во Львове – 2265, а в Харькове – 1423.

Второй наиболее распространенной фамилией в Украине является Шевченко. Ее носят 106 340 человек. Больше всего носителей – в Киеве (7940), Харькове (4971) и Днепре (3993).

Тройку лидеров замыкает фамилия Коваленко, которую носят 88 632 человек.

Главное слово 2024 года в Украине

Ранее мы рассказывали о том, какое слово стало словом 2024 года в Украине. По версии словаря современного украинского языка и сленга "Мислово", в прошлом году это было слово "бусификация" – неологизм, который обозначает принудительную мобилизацию по ускоренной процедуре.

На звание "слово года" претендовали и другие слова, почти все из которых "связаны с российской войной на уничтожение Украины". В частности, речь идет о СОЧ, Курской операции, усталости, переговорах, МСЭК и тому подобное.

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