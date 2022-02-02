Протестующие требовали закрытия телеканала.

На улице Жилянской, 101А, где расположен офис телеканала"НАШ", прошла массовая акция протеста.

Как передает корреспондент УНИАН, несколько сотен человек собрались под стенами офиса, чтобы выступить с требованием о закрытии телеканала.

Протестующие скандировали "Помни, чужак, здесь хозяин - украинец","Закройте ватную помойку", "Мураева - за решетку" и другие бранные лозунги в адрес владельца телеканала Евгения Мураева.

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Со двора телеканала включили громкоговоритель. Из него звучали обвинения в адрес протестующих, заявления о том, что акции проплачены.

Кроме этого, можно было услышать якобы реальные истории от неизвестных дикторов. К примеру, заробитчанина из Польши, который рассказывает, как был на Майдане и ему за это давали деньги. Другой рассказ - от неизвестной женщины, которая просит сына уехать из Киева, где он якобы зарабатывает на платных митингах.

Заявления, которые звучали из громкоговорителя, заглушали выступления протестующих, и, вероятно, направлены на то, чтобы деморализовать участников акции.

Между записями дикторов из громкоговорителя звучит гимн Украины, тогда участники акции скандировали "Слава Україне! Героям слава!".

С автовышки во дворе телеканала оператор вел видеозапись митинга. Протестующие в ответ светили в его сторону фонариками, чтобы засветить камеру.

На акции выступали активисты (Сергей Стерненко, Сергей Филимонов, Роман Ратушный), нардеп Роман Лозинский. В своих выступлениях они акцентировали, что телеканал - пророссийский, транслирует российские нарративы (о гражданской войне в Украине и т.д.), и поэтому должен быть закрыт.

Участники акции принесли различные плакаты, где обыгрывается название телеканала ("Не наш, а ихний" и тому подобное).

Немало плакатов были посвящены обвинениям в адрес телеканала в пособничестве Кремлю и поддержке российской агрессии против Украины.

Кроме плакатов протестующие также принесли емкость с ватой и фотографией Евгения Мураева, мешки с надписью "ВАШ".

В завершение акции протестующие зажгли файеры и скандировали "Выключите оружие России".

Напомним, секретарь СНБО Алексей Данилов не взялся прогнозировать, будут ли введены санкции против канала Мураева "НАШ".

"Я не могу единолично этот вопрос решать. Если соответствующие документы будут поданы в аппарат СНБО, они будут рассмотрены и соответствующие решения будут приняты на заседании СНБО", - отметил он.

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