Вероятно, на это повлиял карантин, хотя тренд к сокращению браков наблюдался и ранее.

Институт брака в Украине терпит крах - за 30 лет независимости количество бракосочетаний в стране сократилась втрое.

Как утверждают журналисты ТСН, причиной падения количества браков последнего года стала пандемия. А в целом украинцы перестали ценить штампы в паспорте и долго не выбирают себе пару для супружеской жизни.

Теперь вместо традиционного союза соотечественники предпочитают гражданский брак с раздельным проживанием, полигамию или просто холостую жизнь.

По данным Госстата, если в 1991 году речь шла о пол миллионе пар, которые поженились, то в 2020-м эта цифра едва дотянула до 168 тыс. А COVID-19 только обострил спад: за последний год количество браков сократилось на 20%.

И даже при условии, что за 30 лет население страны существенно сократилось тенденцию это не меняет - свадебный энтузиазм украинцев уменьшился в два с половиной раза: в 1991-м на 1 тыс. жителей приходилось 9,5 свадеб, а в 2020-м — только 4.

Вас также могут заинтересовать новости

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Иван Бойко